Украина

Динамо резервным составом не пустило Рух в еврокубки – Диалло и Царенко решили судьбу важнейшего матча для львовян.

Полесье ошеломило Шахтер двумя голами за 2 минуты и впервые в истории пробилось в еврокубки.

Плей-офф УПЛ: определились все участники переходных матчей за элиту – известны даты проведения.

Мир

Реал расписал ничью с Бетисом в матче-репетиции финала Лиги чемпионов – Куртуа вышел в основе и снова был крутым.

Ман Юнайтед обыграл Сити в финале Кубка Англии – дети принесли тен Хагу второй трофей в Англии и вывели в еврокубки.

Мбаппе выиграл последний трофей с ПСЖ – парижане без голов Килиана одолели Лион в финале Кубка Франции.

Милан сыграл 3:3 против худшей команды Серии А в последнем матче Пиоли и четырех игроков – Жиру попрощался голом.

Байер оформил "золотой дубль", в меньшинстве получив Кубок Германии – Джака шикарным голом решил судьбу игры.

Украинцы за рубежом

Довбик стал лучшим дебютантом Ла Лиги за 14 лет – украинца превзошел только Роналду. Кроме того, Артем почти выиграл Пичичи.