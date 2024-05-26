Главные новости 25 мая: Довбик в шаге от пичичи, Полесье вышло в еврокубки, трофеи МЮ, ПСЖ и Байера
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 25 мая.
Украина
Динамо резервным составом не пустило Рух в еврокубки – Диалло и Царенко решили судьбу важнейшего матча для львовян.
Полесье ошеломило Шахтер двумя голами за 2 минуты и впервые в истории пробилось в еврокубки.
Плей-офф УПЛ: определились все участники переходных матчей за элиту – известны даты проведения.
Мир
Реал расписал ничью с Бетисом в матче-репетиции финала Лиги чемпионов – Куртуа вышел в основе и снова был крутым.
Ман Юнайтед обыграл Сити в финале Кубка Англии – дети принесли тен Хагу второй трофей в Англии и вывели в еврокубки.
Мбаппе выиграл последний трофей с ПСЖ – парижане без голов Килиана одолели Лион в финале Кубка Франции.
Милан сыграл 3:3 против худшей команды Серии А в последнем матче Пиоли и четырех игроков – Жиру попрощался голом.
Байер оформил "золотой дубль", в меньшинстве получив Кубок Германии – Джака шикарным голом решил судьбу игры.
Украинцы за рубежом
Довбик стал лучшим дебютантом Ла Лиги за 14 лет – украинца превзошел только Роналду. Кроме того, Артем почти выиграл Пичичи.