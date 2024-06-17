В матче против Англии рулевой "белых орлов" Драган Стойкович оставил на скамейке запасных капитана Душана Тадича. Хавбек Фенербахче вышел на последние полчаса и добавил остроты, но поражения избежать не удалось. После матча 35-летний Тадич публично раскритиковал решение тренера.

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"Я говорил с наставником. У нас есть диалог, но мне было трудно это принять. Игра против Англии, я лидер, капитан и, думаю, лучший игрок в этой команде. Конечно, я считаю, что должен был начинать, но я уважаю решение тренера. Думаю, за 90 минут я мог бы сделать больше. Если он скажет играть 30 минут, то я буду играть 30. Ладно, идем дальше, откладываем свое эго. Единственная важная вещь – это наш выход из группы. У нас большое единство, и мы сделаем все для этого", – цитирует Тадича Спортски Журнал.

Стойкович не оставил без внимания претензии подопечного: "Если он так сказал, это нехорошо. Это было мое решение из тактических соображений. Я хотел, чтобы он был свежим во втором тайме. Речь идет о тактике, не более. На месте тренера я и принимаю решения. Здесь нет места для дискуссий, никакой суеты вокруг капитана".

Добавим, что в следующих матчах группы С Сербия будет играть против Словении (20 июня) и Дании (25-го).

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