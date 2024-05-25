Манчестерское дерби в финале Кубка Англии. Лучшей рекламы просто не надо. Однако нынешняя форма Юнайтед оставляла контраргументы скептикам. Команда Пепа Гвардиолы взяла очередное чемпионство, а Эрик тен Хаг находится под угрозой отставки, а Кубок был последним шансом попасть в еврокубки на следующий сезон.

Манчестер Юнайтед думает над приглашением Почеттино – экс-наставник Челси в провальном сезоне финишировал выше, чем Тен Хаг

Команды начали матч без раскачки. Рашфорд прорвался по левому флангу, уже готовился бить, как Уокер таки выбил мяч. Сразу же остро ответил Сити. Шел навес на Холанда. Казалось, Лисандро подталкивал его в спину, но ни главный арбитр, ни VAR нарушения в этом эпизоде не увидели.

Далее "горожане" сделали то, что умеют лучше всего, – установили контроль. Это было просто стерильное перекатывание мяча, никакой остроты. МЮ компактно оборонялся и при первой же возможности пытался угрожать воротам соперника. Это легко делать, когда соперника сам тебе помогает. Ортега и Ковачич не смогли выйти из-под прессинга, но хорват успел подчистить. Это была репетиция, Подобный сценарий сегодня повторялся еще не раз.

Спустя десять минут Гвардиол и Ортега не смогли найти общий язык. Оба хотели прервать дальний пас от Далота. В итоге игроки Ман Сити просто подарили мяч для Гарначо, который закатил его в пустые ворота. Выводов подопечные Гвардиолы не сделали. Вскоре МЮ снова забил после быстрой вертикальной атаки. Этот гол Рашфорда отменили из-за офсайда у Гарначо, который ассистировал.

Буквально через минуту был второй дубль. Рашфорд вырезал красивую диагональ на Гарначо. Аргентинец на этот раз избежал офсайда и отдал на Бруну, а тот совершенно гениально вывел на удар Майну. 2:0. Очень красивая атака. Кстати, Гарначо и Майну – первые тинейджеры, которые забивали в финале Кубка Англии после Криштиану Роналду в 2004 году!

Гвардиола, очевидно, выразил все свое недовольство в перерыве, провел парочку замен, и Манчестер Сити приобрел вид команды, которую перед финалом называли фаворитом. МЮ пришлось всецело сосредоточиться на обороне. К счастью, Андре Онана сегодня действовал, как и должен голкипер, за которого платили 50 миллионов.

Впрочем, иногда Ман Юнайтед еще и везло. Доку очередным пасом со своего фланга нашел Холанда. Эрлинг с разворота бахнул что было силы – помешала перекладина ворот. Следом была такая же мощная попытка Уокера издали. Мяч летел точно в девятку, где его и достал Онана. Роскошный сейв камерунского голкипера.

Далее Манчестер Сити пошел другим путем, разыграв через пас. Фоден вывел на удар Альвареса, который пытался попасть под дальнюю штангу – совсем немного не попал Хулиан. Лишь после этого МЮ вспомнил то, что работало в первом тайме. Гарначо вышел на ворота под острым углом бил хорошо, но Ортега показал, что и он умеет выручать.

Под давлением "горожан" подопечные тен Хага держались вплоть до 87 минуты, когда активность Доку наконец-то превратилась в гол. Жереми в своем стиле накрутил оппонентов, сместился ближе к центру и низом пробил в ближний угол. Защитники закрыли от Онана момент удара, поэтому прыжок голкипера был запоздалым. Он только дотянулся до мяча перед тем, как он влетел в сетку. Окрыленный успехом, Доку и в дальнейшем пытался раскручивать Ван-Биссаку.

В компенсированное время Манчестер Сити настолько раскрылся, что Бруну Фернандеш бил даже со своей половины. В конце концов, эти качели ни к чему не привели. Манчестер Юнайтед стал обладателем Кубка Англии. Эрик тен Хаг добыл свой второй финал во главе "Красных дьяволов". Благодаря этому триумфу МЮ сыграет в Лиге Европы, а Челси отправится в Лигу конференций.