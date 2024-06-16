– Многие эксперты расхваливают Украину, говорят, что мы можем чуть ли не до финала Евро дойти. Верите в это?

– Так могут говорить только "чайники", то есть – непрофессионалы. Выход из группы для нашей команды будет уже суперрезультатом. Вы потом позвоните этим экспертам и спросите: "Почему мы не выиграли Евро?". Интересно, что скажут в ответ.

Ярмоленко: У Украины сейчас самая сильная сборная за все время

– Вы согласны с утверждением, что у сборной Украины сейчас самое сильное поколение в истории?

– Такое говорят не от большого ума. Чтобы считаться сильнейшей командой, надо что-то выиграть. Когда делают такие заявления, то получается, что Шева и Ребров слабаки. А лучшей связки в нападении у нашей сборной никогда не было! Туда же можно добавить Лужного и Шовковского. Как тогда сегодняшняя сборная может быть сильнейшей? Яремчук в запасе сидит, Мудрика постоянно критикуют. Да он и с Молдовой умудрился опозориться – сколько брака сделал!

– Каких звезд вы видите в сборной Украины? Кто из наших может выстрелить на Евро?

– Пока что это Довбик и Цыганков, которые классно провели сезон в Жироне. Все остальные – то играют, то нет, или травмированы. Больше некого и выделить! А вообще я жду от всех наших игроков, что они выстрелят на Евро и поедут в Европу. Сейчас, слава Богу, из украинских клубов отпускают, а не так, как раньше.

– Что думаете насчет ветеранов, Степаненко и Ярмоленко. Еще тянут уровень сборной?

– Если играет Степаненко, то это означает, что Бражко слабее Тараса. А насчет Ярмоленко, то с такими командами, как Молдова, он еще может сделать результат, а с другими – вряд ли. Тем более я думаю, что почти все игры на Евро мы будем играть от обороны на контратаках. Впрочем, это касается большинства команд, потому что на чемпионатах мира и Европы все играют с некоторой опаской.

– Как думаете, кто займет место в воротах сборной Украины?

– Лунин, конечно! В сборной Украины все хорошие вратари, но Лунину доверяет Ребров. Однако не стоит забывать, что Лунин играл в Реале только из-за травмы Куртуа, – сказал Леоненко в комментарии Sport-Express.

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