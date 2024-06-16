Первый поединок в группе D. Матч, как и онлайн-трансляция Польша – Нидерланды на "Футбол 24", стартовал в 16:00. "Оранжевые" тотально доминировали. Гакпо атакует штрафной и сразу же пробивает с близкого расстояния – Щенсны на месте. Комбинация трех центральных полузащитник, обороны "Кадры" как будто не существует, но снаряд отказывается залетать. Но как только поляки осмелели, нидерландцы смутились очень быстро. Букса сначала пристрелялся и заработал угловой, а затем выиграл второй этаж у самого Ван Дейка и вколотил мимо перчаток Вербрюгена.

Польша – Нидерланды: этнический украинец в старте, Левандовски в запасе – онлайн-трансляция матча Евро-2024

Отмечаем и идеальную подачу Зелински. Петр наказывал нас тем же способом в недавнем матче вторых составов Польши и Украины. Включается на бешеных оборотах машина Кумана. Депай, Ван Дейк, Симонс пробивают раз за разом. Защита Пробежа трещит, но парадокс – ведет именно его команда. Особенно страдает фланг конкурента Зинченко за место левого защитника в Арсенале. Кивиор не справляется против маневров Симонса и Дюмфриса, которые уже за половину первого тайма успели создать по 3 момента. Верман также отдал 2 ключевых паса.

Зелински еще и в защите отрабатывает как последняя преграда. Интересный момент случился с просмотром VAR, который изменил решение судьи влепить желтую карточку левому человеку. Рейндерс очень удивился, когда увидел перед собой "горчичник". На самом деле фолил Верман, которому и вручили таки предупреждение. Нидерланды все же сравняли, хотя произошло это случайно. Аке отдал на Гакпо, чей простенький дальний удар стал настоящим шоком после рикошета Саламона.

Грубый фол этнического украинца Романчука, который позволили себя обыграть Депаю. За такие пограничные фолы рекомендовали судьям желтые не давать, вот и миновало. Правый вингер Симонс маневрирует в зону левого инсайда, катит за спину на Аке, тот идеально продолжает в центр. Как там Гакпо не забил с расстрельной дистанции! Симонс просто "забил" на свой правый фланг, потому что там и так вечная перегрузка. Раздраженно машет руками, не хватает быстрых переводов через диагонали на совсем свободных нидерландцев. Очень протекает защита Польши, но "оранжевые" должны были бы лучше искать дыры.

То, чего не хватало Депаю, когда тот не бросил на ход Верману, который мог вырываться один на один. Решил развернуться назад и пофинтить на месте Мемфиса. И еще много таких эпизодов, где игроки готовы к рывкам, но идет замедление атаки. Ну, вот о чем и речь. Аке с центра поля забрасывает диагональ. Депай открыт, и снова лишь последний удар откровенно хромает у форварда Атлетико. Польша ничего не может нейтрализовать ни в опорной зоне (привет Романчуку), ни в районе своей штрафной, поэтому 1:1 за первый тайм для "Кадры", словно дар с небес.

Гакпо номинально левый вингер, но на самом деле больший центрфорвард и хищник штрафной, чем Депай, который часто смещается в глубину. Нидерланды реально впечатляют в позиционном наступлении, но достаточно уязвимы в игре без мяча. Просто Польша не очень качественно реализует пространство впереди, но уже та же Франция или даже Австрия может наказывать на переходах владения значительно серьезнее. Пробеж недоволен звездой Фенербахче Шимански, в перерыве выходит Модер из Брайтона. С тем же успехом можно было поменять многих игроков "Кадры".

Невероятно опасны эти замыкания дальней стойки от Дюмфриса, от которых еще Украина Шевченко пострадала на Евро-2020. Гакпо вырезает навес, вингбек Интера в который раз уже сбрасывает в желании вывести Депая на пустые ворота – Щенсны классно читает и играет на перехвате. Показали титры завтрашнего матча Румыния – Украина с тем же счетом 1:1, что и сейчас. Поляки выбежали в атаку большими силами и сразу же получили убийственный момент на свои ворота. Гакпо вывел Симонса на ворота, удар Хави подвел.

Романчук наигрался, как и Урбански. Выходит второй нападающий Швидерски. Уже на 55 минуте Пробеж сделал 3 замены. Польша перехватывает инициативу. Залевски издевается над Дюмфрисом, как делал это с Тимчиком. Классно подает игрок Ромы, удар Кивйора тянет Вербрюген, добивание Зелински издали – снова вратарь на месте. Залевски очень долго готовит удар, Де Врей еще дольше подбегает, а снаряд и так летит очень высоко. Еще несколько попыток атаковать штрафную, и Куман не выдерживает. Симонс откровенно не успевает справа, поэтому замена читалась. Но почему Мален, а не Фримпонг?

Депай решил окончательно сосредоточиться на создании моментов, но Дюмфрис не прошивает Щенсны. Может, и здесь нужны качественные изменения? Польша набрала уверенности после серии замен. Все же Романчук оказался слабым звеном. Нидерланды прекратили настолько возить соперника после того, как его заменил Слиш. Кроме того, команду Кумана шокировал тот атакующий прессинг, который начали оказывать поляки после 55 минуты.

Ну вот, наконец-то Куман рожает эти замены, и сразу же гол. Фримпонг едва не опередил Щенсны, а Вегхорст воспользовался очередным гениальным ходом Аке. Дубль ассистов от защитника, который номинально левый крайние, но на самом деле левый центральный и значительно глубже, чем тот же Дюмфрис, действует. Полякам респект за то, что прижали и могли еще раз наказать трусость Кумана. Однако Вербрюген на последних минутах спасал пачками.

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