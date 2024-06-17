После ничьей Дании и Словении победитель отчетной встречи получал первое место. Матч, как и онлайн-трансляция Сербия – Англия на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Фоден классно открывается между линиями и уже на 4 минуте дважды очень опасно угрожает в штрафной соперника. Разок его классно выцеливал Беллингем, но потом Джуд уже сам на себя взял роль бомбардира. Свободный художник, который сегодня маневрирует от левого фланга к правому. Нацеленная подача Саки, удар головой из зоны, где должен был бы быть Кейн. И что с того, что оппоненты защищались по схеме 5-3-2?! Очень легко забил Джуд.

Сербия – Англия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Евро-2024

Команда Стойковича предлагает только грубость. Влахович зарядил локтем Беллингему. Кейна тоже косили, перед тем искали ногу Фодена вместо мяча. К слову, Беллингем стал первым игроком не из клуба АПЛ, который забил первые голы сборной Англии на ЧМ (2022) и Евро (2024). Гехи классно забрал мяч, но Александер-Арнольд, который вышел в центре поля и здесь умудрился привезти. Митрович простил неточным ударом. Сербия вошла во вкус, но Англия мгновенно едва не наказала на контре. Уокер после перехвата Трента стремительно прошел правым флангом, однако за ним не успел и никто из своих.

Сака просто делает все, что хочет, справа. Неудивительно, что у Фодена не супер статистика в сборной, большинство игры через фланг Букайо. Беллингем показывает, что в грязную игру можно играть вдвоем и задевает плечом Костича. Тот, мягко говоря, удивился и не ответил. Англия постепенно начала заниматься тем, что тигры типа Саутгейта любят больше всего: убила игру и свою, и чужую. Однако не сказать, что делала это филигранно. Постоянный запах излишнего риска зависал в воздухе.

Во второй половине Митрович выпрашивал пенальти, но не так его Трипьер и валил. Кстати, сегодня у нас уже второй раз (после матча Германия – Шотландия) на трибунах проповедует секта поклонения российскому флагу, что не несет миру ничего, кроме убийств и уничтожения мирных городов, ибо им там что-то вечно мерещится. УЕФА и немецких стюардов, конечно же, опять схватил внезапный приступ слепоты. Это же не Украину наказывать, там все было быстро, энергично и с желанием.

| Serbia 0–1 England ??????



• xG: 0.17 – 0.54

• Shots (on target): 6 (1) – 5 (3)

• Big chances: 0 – 2

• Touches in pen. area: 12 – 11

• Possession: 47% – 53%



A rather uneventful match, but the English won't care as they take all three points!#SRBENG #EURO2004 pic.twitter.com/CWzsibUyX3 — Sofascore (@SofascoreINT) June 16, 2024

Александер-Арнольд проверил реакцию голкипера сербов издали. А на 77 минуте, о чудо, Кейн перестал быть незаметным и с нескольких метров замыкал навес Бовена. Райкович перевел в перекладину. Трипьер, последний живой на позиции левого защитника (хоть и он не профильный), испытывает серьезные проблемы, но возвращается в игру. На характере. Влахович бахкает метров с 20 – Пикфорд эффектно вытаскивает. Уокер из пустых ворот вытаскивает, неплохо давят сербы в конце.

Англия побеждает, но с тотально жалкой игрой и статистикой. Фанаты уже бомбардируют твиттер сборной Саутгейта из-за этих 0,54 ожидаемого гола. Ну хоть вайбы Зидана с его легендарными попаданиями головой дают какую-никакую надежду, что желание Беллингема завоевать Золотой мяч потянет команду за собой.

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