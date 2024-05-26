Реал уже давно стал чемпионом, поэтому в течение нескольких туров Карло Анчелотти проводил ротацию и эксперименты с составом. Впрочем, матч против Бетиса был последним в этом сезоне Ла Лиги – и на него мадридцы выставили основу. Причина, конечно же, не в желании порадовать Сантьяго Бернабеу.

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Для "сливочных" встреча была если не репетицией, то генеральной проверкой сил перед финалом Лиги чемпионов, который сыграют уже 1 июня. В этом контексте очень тревожит выход Куртуа в основе – бельгиец провел 63 минуты, после чего уступил место Кепи. Испанцу таким образом устроить прощальную вечеринку с Реалом.

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Сам поединок оказался достаточно равным. Мадрид владел инициативой и провел 13 ударов, севильцы ответили 11-ю, но ни один из коллективов не наиграл хотя бы на один ожидаемый гол. Да и без голой статистики моментов возникало не так, чтобы много.

Реал выглядел острее, нанеся несколько опасных выстрелов. Особенно тяжело Бетису было до перерыва, однако во втором тайме "вердибланкос" создали ряд голевых моментов. В частности, на 51-й минуте лонгшот Аойзе Переса пошел в дальнюю девятку – Куртуа перевел в перекладину! На 60-й же бельгиец спас при ударе Миранды с левого края штрафной.

К сожалению, болельщики так и не увидели голов. Финальный свисток зафиксировал ничью. Теперь у Реала только одна цель – выиграть финал Лиги чемпионов.

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