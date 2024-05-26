ПСЖ переиграл Лион (2:1) в финале Кубка Франции сезона 2023/24. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Франции, финал

Лион – ПСЖ – 1:2

Голы: О'Брайен, 55 – Дембеле, 23, Руис, 34

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Из-за подготовки к Олимпиаде финал Кубка Франции перенесли со Стад де Франс на арену Пьер Моруа в Лилле. ПСЖ – рекордсмен по количеству побед на турнире. Парижане 14 раз добывали Кубок Франции, но два последних года не могли пробиться в финал. Лион последний раз выигрывал национальный кубок 12 лет назад.

ПСЖ начал матч довольно активно и прижал "ткачей" к своим воротам. За первые несколько минут команда Луиса Энрике создала несколько опасных моментов. На 23 минуте позиционная атака парижан принесла гол. Нуно Мендеш навесил на дальнюю штангу, где защитники Лиона оставили без присмотра Усмана Дембеле. Вингер головой переправил мяч в ворота. Давление ПСЖ не угасало, а редкие атаки "ткачей" ничем не заканчивались. Второй гол пришел после подачи от Дембеле с правого фланга на Фабиана Руиса, который со второй попытки отправил мяч в сетку из между ног Перри.

После перерыва рисунок игры не изменился – ПСЖ доминировал во владении, создавал моменты. Впрочем, Лиону удалось отыграть один гол. О'Брайен классно замкнул подачу с углового от Шерки. Защитник стал вторым ирландцем в истории Кубка Франции, который забивал в финале.

Jake O'Brien devient le 2e buteur irlandais en finale de @coupedefrance après Bernard Williams avec Sochaux contre Strasbourg le 9 mai 1937. #OLPSG — Stats Foot (@Statsdufoot) May 25, 2024

После забитого мяча "ткачи" стали действовать чуточку агрессивнее и чаще прессинговали, что не удавалось в первом тайме. Но ПСЖ быстро восстановили контроль над игрой. До финального свистка счет на табло не изменился. Столичный клуб добыл свой 15-й Кубок Франции.

Луис Энрике, который летом возглавил парижан, взял с командой три трофея. Испанец выиграл Суперкубок Франции, титул чемпиона Лиги 1 и Кубок Франции. Для Килиана Мбаппе этот матч стал последним в футболке парижан.

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