В ближайшие годы для украинского зрителя не будет изменений с местом трансляции клубных турниров Европы.

Медиасервис MEGOGO останется эксклюзивным транслятором клубных мужских турниров УЕФА. Компания выиграла тендер на показ матчей на территории Украины в сезонах 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.

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"В рамках этого контракта медиасервис получил права на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций. Юношеской лиги УЕФА и Суперкубка УЕФА. Трансляция Лиги чемпионов начнется с раунда плей-офф (четвертый и последний раунд квалификации), Лиги Европы и Лиги конференций – с группового этапа", – сообщает пресс-служба MEGOGO.

Компания отмечает, что с нового сезона, в котором еврокубки будут разыграны по новому формату, будут введены обновленные стандарты производства трансляций, что должно улучшить качество продукта для болельщиков по всему миру.

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