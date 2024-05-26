Україна

Динамо резервним складом не пустило Рух в єврокубки – Діалло та Царенко вирішили долю надважливого матчу для львів'ян.

Полісся приголомшило Шахтар двома голами за 2 хвилини і вперше в історії пробилося у єврокубки.

Плей-офф УПЛ: визначились усі учасники перехідних матчів за еліту – відомі дати проведення.

Світ

Реал розписав нічию з Бетісом у матчі-репетиції фіналу Ліги чемпіонів – Куртуа вийшов у основі й знову був крутим.

Ман Юнайтед обіграв Сіті у фіналі Кубка Англії – діти принесли тен Хагу другий трофей в Англії та вивели в єврокубки.

Мбаппе виграв останній трофей з ПСЖ – парижани без голів Кіліана здолали Ліон у фіналі Кубка Франції.

Мілан зіграв 3:3 проти найгіршої команди Серії А в останньому матчі Піолі й чотирьох гравців – Жиру попрощався голом.

Байєр оформив "золотий дубль", у меншості здобувши Кубок Німеччини – Джака шикарним голом вирішив долю гри.

Українці за кордоном

Довбик став найкращим дебютантом Ла Ліги за 14 років – українця перевершив лише Роналду. Окрім того, Артем майже виграв Пічічі.