Головні новини 25 травня: Довбик за крок від пічічі, Полісся вийшло в єврокубки, трофеї МЮ, ПСЖ і Байєра
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 25 травня.
Україна
Динамо резервним складом не пустило Рух в єврокубки – Діалло та Царенко вирішили долю надважливого матчу для львів'ян.
Полісся приголомшило Шахтар двома голами за 2 хвилини і вперше в історії пробилося у єврокубки.
Плей-офф УПЛ: визначились усі учасники перехідних матчів за еліту – відомі дати проведення.
Світ
Реал розписав нічию з Бетісом у матчі-репетиції фіналу Ліги чемпіонів – Куртуа вийшов у основі й знову був крутим.
Ман Юнайтед обіграв Сіті у фіналі Кубка Англії – діти принесли тен Хагу другий трофей в Англії та вивели в єврокубки.
Мбаппе виграв останній трофей з ПСЖ – парижани без голів Кіліана здолали Ліон у фіналі Кубка Франції.
Мілан зіграв 3:3 проти найгіршої команди Серії А в останньому матчі Піолі й чотирьох гравців – Жиру попрощався голом.
Байєр оформив "золотий дубль", у меншості здобувши Кубок Німеччини – Джака шикарним голом вирішив долю гри.
Українці за кордоном
Довбик став найкращим дебютантом Ла Ліги за 14 років – українця перевершив лише Роналду. Окрім того, Артем майже виграв Пічічі.