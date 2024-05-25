Форвард Вильярреала Александер Сёрлот получил травму и покинул поле на 15-й минуте матча против Осасуны при счете 0:0.

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Это означает, что трофей Пичичи почти гарантированно получит Артем Довбик. Нападающему Жироны может помешать лишь аномальная результативность Джуда Беллингема (5 голов отставания) или Роберта Левандовски (6 голов), которые еще имеют один матч в запасе.

Интрига в борьбе за звание лучшего бомбардира жила до последнего тура Ла Лиги. Неделю назад Серлот оформил покер в ворота Реала и обгонял Довбика на 2 мяча. Вчера украинец ответил хет-триком Гранаде, опередив конкурента на один гол. Сёрлот явно хотел сегодня забрать Пичичи, но сломался на ровном месте и покинул поле в слезах.

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