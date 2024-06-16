Контрольный матч

Колумбия – Боливия – 3:0

Голы: Ариас, 5, Кордоба, 25, Диас, 41

Удаление: Муньйос, 68 – Меначо, 68

Колумбия в рамках подготовки к Копа Америка провела товарищеский матч с Боливией. Правда, страсти были совсем не товарищескими. Во втором тайме Куэльяр безумно прыгнул двумя ногами в Диаса. Возникла стычка, в результате которой двух футболистов удалили. Интересно, что сам Куэльяр получил лишь желтую.

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Боливийцы так отомстили Диасу за разгром. Вингер Ливерпуля создал все три гола в первом тайме. Луис перехватил мяч и протащил его к воротам, после чего Ариас открыл счет. В середине тайма Диас ассистировал с левого фланга Кордобе, а затем самостоятельно добил соперников голом.

Колумбия стартует на Копа Америка 25 июня матчем против Парагвая. В группе с колумбийцами также находятся Бразилия и Коста-Рика.