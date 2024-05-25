Байер победил Кайзерслаутерн в финале Кубка Германии-2024. Читайте обзор поединка за Кубок Германии в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Германии 2023/24, финал

Кайзерслаутерн – Байер – 0:1

Гол: Джака, 16

Удаление: Коссуну, 44 (Байер)

Байер имел шансы на получение требла в этом сезоне – леверкузенцы торжествовали в Бундеслиге, но в финале Лиги Европы были разбиты Аталантой. Подопечным Хаби Алонсо оставалось побороться за еще один трофей в этом сезоне – Кубок Германии.

На пути к решающему матчу Кайзерслаутерн одолел РВ Кобленц, Кельн, Нюрнберг, Герту и третьелиговый Саарбрюкен, который выбил из турнира Баварию. Байер же преодолел Тевтонию Оттензен, Зандхаузен, Падерборн, Штутгарт и Дюссельдорф.

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Первую возможность в игре создал Кайзерслаутерн. На 4-й минуте Ганзлик классно пробил из-за пределов штрафной, но Градецки потащил удар. Байер ответил ударом Фримпонга, неудачными попытками Хофманна и Шика. Вирц показал свой дриблинг и пробил из-под соперника, но вратарь ногой отбил. А уже через 2 минуты Джака шикарной пушкой открыл счет в игре – швейцарец пробил метров с 30 идеально в девятку, еще и оригинально отпраздновав – 1:0!

Свою возможность упустил Патрик Шик, но чеха опередил защитник и вынес мяч на угловой. Гримальдо шикарно пробил с правого фланга – мимо дальней штанги! А перед перерывом Леверкузен остался в меньшинстве – Коссуну грубо сыграл в отборе и получил вторую желтую. Команды ушли на перерыв, а операторы подарили роскошный вид Олимпиаштадиона.

Перед началом второго тайма Хаби Алонсо сразу заменил Шика и Хоффмана, выпустив Станишича и Адли. А игру уже на 48-й минуте пришлось прервать из-за файер-шоу, которое устроили фанаты Кайзерслаутерна.

Game delayed a few minutes by a firework display from the Kaiserslautern fans. pic.twitter.com/vcWW7fXaQg — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) May 25, 2024

То, что Байер играл в меньшинстве, не означало, что леверкузенцы будут отсиживаться в защите. Станишич замкнул навес с углового, но пробил мимо стойки. Кайзерслаутерн мог дважды забить, но Ахе сначала не попал в створ, а позже уже спас Градецки. Фримпонг упустил отличный шанс, обыграв голкипера, который бросился в ноги. Жереми вместо удара решил отдать на Джаку, который остановился, поэтому фактически отдал мяч сопернику.

Кайзерслаутерн оставлял немало свободного пространства, поэтому Байер был даже активнее впереди. Вирц мог удвоить преимущество после коварного розыгрыша штрафного, но не переиграл вратаря после выхода один на один. Арбитр добавил 6 минут, однако Байер смог удержать победный счет и завоевать второй трофей.

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