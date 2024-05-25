Милан давно не имеет никаких турнирных задач. Квалификация в Лигу чемпионов пройдена, второе место забронировано. Отсутствие мотивации привело к тому, что за полтора места у команды лишь одна победа, над Кальяри. Салернитана в двух предыдущих матчах отбирала очки у "россонери". Однако сегодня на Сан-Сиро был особенный вечер.

Милан официально сообщил об отставке главного тренера

Последний матч в составе "дьяволов" проводили Оливье Жиру, Симон Кьяер, Антонио Миранте, Маттиа Кальдара, а главное – Стефано Пиоли. Было заметно, что сегодня игроки играют за своего тренера (а не поздно ли?). Давление на ворота гостей привело к тому, что Фиорилло выпустил мяч из рук. Леау, который находился рядом, подхватил и забил в пустые. После этого Рафа помчался в сторону скамейки запасных – обниматься с Пиоли. Остальная команда присоединилась.

Дальше была очередь Жиру. Француз забил после подачи с углового, побежал в сторону фанатской трибуны и целовал эмблему на футболке. Идеальный сценарий вечера. Хотя Оливье стремился забить еще, чтобы было 50 голов за Милан. Вместо этого забил другой француз. Тео отличился после передачи Леау. Однако напрасно – у португальца был офсайд.

Во втором тайме Милан уже не был столь активным, поэтому Салернитана смогла отквитать один из мячей благодаря Симе. Понимая, что есть риск немного испортить вечер, "россонери" добавили темпа. И довольно быстро Калабрия восстановил разницу в счете. Жиру юбилейный гол так и не забил, его заменили, чтобы болельщики могли устроить овации.

Пока Милан устраивал символические замены, "гранатовые" снова забили. Среди прочего, Миранте уступил место дебютанту. Лапо Нава едва вышел, а сразу же пропустил. Его вины нет. С ударом Чауна 20-летний голкипер справился, а против добивания Сими не имел шансов.