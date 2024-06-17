"Мы доминировали в первом тайме и были лучшей командой. Создали шесть-семь действительно хороших моментов. Но мы должны быть более убийственными. Тогда вы можете упростить себе задачу, но мы этого не сделали.

Польша – Нидерланды – 1:2 – видео голов и обзор матча

У меня было предчувствие. Утром я говорил со своей девушкой, потому что она сомневалась, идти ли на игру. Я сказал, что за 20 минут до конца будет ничья, тогда я выйду и забью. Иногда ты просто чувствуешь это. Я очень счастлив и горд", – цитирует Вегхорста пресс-служба УЕФА.

Провидение 31-летнего форварда оказалось идеальным. На 81-й он вышел на замену и через 2 минуты голом похоронил Польшу.

Нидерланды добили Польшу – провал украинца компенсировал тренер, дубль ассистов защитника и машина времени для Реброва