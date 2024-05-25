После проведения заключительных матчей в сезоне 2023/24 УПЛ стало известно, кто поборется за право играть в элитном дивизионе.

По итогам сезона 2023/24 из УПЛ вылетели Металлист 1925 и Минай, а вот Оболонь и Верес еще могут сохранить прописку.

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Из Первой лиги в плей-офф УПЛ пробились Левый берег и Эпицентр. Таким образом, Верес поборется за право выступать в УПЛ с Эпицентром, а Оболонь – с Левым берегом. Первые поединки запланированы на 29 мая, а ответные матчи – 2-го июня.

Добавим, что Верес занял 13-е место в УПЛ, а Оболонь завершила четырнадцатой. В Первой лиге Левый берег занял третью строчку, а Эпицентр – четвертый.

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