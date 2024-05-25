Шахтер проводил последний матч сезона в статусе чемпиона и обладателя Кубка Украины. Поэтому Марино Пушич снова мог экспериментировать с составом. В основе появились, в частности, Твардовский, Педриньо, Мироши или Траоре. Полесье же продолжало борьбу за еврокубки. "Зелено-желтым" нужно было побеждать и надеяться, что кто-то из конкурентов – Днепр-1 или Рух – потерпит поражение.

Звезда Шахтера получил длительную дисквалификацию – официальное решение КДК УАФ

Однако, активнее начали гости, для которых этот поединок фактически был формальностью. В стартовой четверти Кудрику пришлось дважды спасать после ударов Назарины и Кевина. На 23-й минуте поле вынужденно покинул Ракицкий, которого заменил Лемкин. Капитанская повязка травмированного Ярослава досталась Траоре.

Полесье впервые серьезно побеспокоило защиту "горняков" в середине первого тайма. Таллес накрутил двух соперников и пробил рядом со штангой. Почти сразу команда Шищенко неожиданно вышла вперед благодаря угловому. Педринью отметился автоголом, переправив мяч в собственные ворота. Еще через две минуты преимущество житомирцев удвоил Луифер. Провал на левом фланге обороны Шахтера завершился результативной передачей Михайличенко на венесуэльца, который протолкнул сферу мимо Твардовского.

Луифер и стандарты были главным оружием Полесья до перерыва. Забросы на венесуэльца постоянно создавали напряжение в штрафной "горняков". В конце концов первая половина завершилась именно опасным проходом Луифера, удар которого заблокировал Марлон. Отдыхать команды ушли при счете 2:0 в пользу хозяев.

В дебюте второго тайма супершанс потерял Денис Ндукве. Получив передачу из глубины, форвард Полесья оттеснил Мироши и вырвался на свидание с Твардавским, но не попал в створ. После этого игра откровенно успокоилась, и команды почти ничего не создавали.

Благодаря победе над чемпионом Украины Полесье впервые в истории пробилось в еврокубки, ведь в параллельном матче Рух уступил Динамо (1:2). "Зелено-желтые" опередили львовян на одно очко, заняв в итоге пятое место. Команда Шищенко сыграет в квалификации Лиги конференций.