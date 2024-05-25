Динамо уже решило все свои вопросы в чемпионате еще 2 тура назад – киевляне никуда не сместятся со второй строчки. Рух еще имел, что решать – львовянам нужна победа, чтобы гарантировать себе место в еврокубках. Еще после игры с Кривбассом Шовковский сообщил, что согласовал состав с Сергеем Ребровым, а потому к игре с Рухом сборники не готовились.

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Именно поэтому Рух вышел в наиболее боевом составе, а Динамо оставило почти всех лидеров вне заявки – в основе оказались Буяльский, Караваев и Попов. Первый момент возник на 6-й минуте – Караваев пробил с правого края штрафной с лету, но совсем неточно. После этого опасности долгое время не было, вплоть до 22-й минуты. Нещерет отдал передачу опорнику, которого обокрали игроки Руха, но удар Таллеса из пределов штрафной отразил голкипер.

Диалло попытался пробить ударом ножницами в падении из пределов штрафной, но прямо в руки Ледвию. Под конец тайма имели моменты Сыч и Роман, но на перерыв команды ушли без голов. На второй тайм Буяльский и Волошин не вышли – их заменили Царенко и Малыш. Диалло в начале качнул Сыча в штрафной и пробил, но Ледвий отразил удар. А на 52-й минуте Самба открыл счет в игре: невысокий вингер (168 см) замкнул навес Андриевского с углового. Роман даже не прыгнул, чтобы помешать сопернику.

Однако, Рух быстро отыгрался. Гол также пришел с углового. Казалось бы, Бенито головой вынес мяч, но Таллес подхватил мяч и отдал Сычу справа, а тот пробил в касание. Нещерет отбил перед собой, а Дидык со второй попытки отправил мяч в сетку – 1:1!

Шовковский решил перейти к игре в три центральных защитника, вместо Андриевского выпустив Дячука. Моментов не возникало длительное время, но на 77-й минуте киевляне снова повели в счете. Диалло забросил на Бенито, выведя его один на один. Африканец не успел пробить, ведь защитник, пытаясь помешать, пошел в подкат, и Бенито врезался во вратаря. Мяч отскочил к Дубинчаку, который бил в пустые ворота – штанга! Караваева не пустили к мячу, но Царенко никто не накрывал на правом краю штрафной – 1:2!

Диалло оставался самым ярким игроком на поле, но несдержанность сенегальца сыграла против него. Самба пошел в жесткий подкат против соперника, который достаточно грубо, но по правилам, отобрал мяч у партнеров. Динамо едва не потеряло Шепелева и Дубинчака, однако обоих врачи привели в чувство. Рух же, хоть и должен был добывать положительный результат, не слишком летел вперед.

Арбитр добавил 6 минут. Рух как раз в это время большими силами пошел вперед. Шикарная комбинация львовян могла завершиться вторым голом – отметим роскошную передачу Дидыка пяткой, но Квасница не смог опередить Нещерета, еще и влетел в голкипера. Караваев едва не наказал соперника за ошибку в обороне, но Ледвий отбил его удар после выхода один на один (можно было вернуть на Бенито, который и создал момент).

В последние минуты Рух организовал настоящее нашествие, а в защите Динамо был сплошной хаос. Однако, киевляне удержали победный счет, а это значит, что "желто-черные" остались без еврокубков.

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