Украинский нападающий Жироны завершил чемпионат с показателем 24 гола и 8 ассистов. 32 результативных действия в дебютный сезон – это лучший результат за последние 14 лет и второй в ХХІ веке.

Довбик "жадно" забирал штрафной у Цыганкова – ветеран Жироны показал Артему его место

Только Криштиану Роналду имел большие цифры в кампании 2009/10, когда он присоединился к Реалу. Португалец тогда оформил 26 голов и 9 ассистов, всего 35 действий. Тройку лидеров дополнил Луис Суарес, у которого также было 32 действия (16 голов+16 ассистов за Барселону в сезоне 2014/15).

Если верить Transfermarkt, Довбик обошелся Жироне всего в 7,75 млн евро. Сейчас цена 26-летнего бомбардира составляет 30 млн евро.

Artem Dovbyk se convierte en el 2º mejor debutante en La Liga en el siglo XXI, con más goles generados (️+️):

1º: 35- Cristiano Ronaldo

Real Madrid 2009/10 (26G+9A)

?º: ??- ????? ??????

?????? ?? ????-?? (???+??)

3º: 32- Luis Suárez

FC… pic.twitter.com/SBho4FJXBr — Ivan Quirós (@QuirosRuiz) May 25, 2024

Жирона уничтожила Гранаду – Довбик и Цыганков забили 5 голов плюс 2 ассиста, феерическое шоу, заявка на Пичичи имени Шевченко