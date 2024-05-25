Довбик стал лучшим дебютантом Ла Лиги за 14 лет – украинца превзошел лишь Роналду
Артем Довбик точно может гордиться своим первым сезоном в испанской Ла Лиге.
Украинский нападающий Жироны завершил чемпионат с показателем 24 гола и 8 ассистов. 32 результативных действия в дебютный сезон – это лучший результат за последние 14 лет и второй в ХХІ веке.
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Только Криштиану Роналду имел большие цифры в кампании 2009/10, когда он присоединился к Реалу. Португалец тогда оформил 26 голов и 9 ассистов, всего 35 действий. Тройку лидеров дополнил Луис Суарес, у которого также было 32 действия (16 голов+16 ассистов за Барселону в сезоне 2014/15).
Если верить Transfermarkt, Довбик обошелся Жироне всего в 7,75 млн евро. Сейчас цена 26-летнего бомбардира составляет 30 млн евро.
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