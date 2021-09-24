Главные новости 23 сентября: Милевский завершил карьеру, Бущан получил вызов в сборную Украины
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 23 сентября.
Украина
Завершились последние матчи 4-го раунда Кубка Украины. УПЛ потеряла еще одного представителя – Минай вылетел от Альянса. Определились все участники 1/8 финала.
Артем Милевский официально завершил карьеру футболиста. Бывший форвард Динамо эмоционально попрощался с футболом, написав письмо себе 15-летнему.
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков довызвал Георгия Бущана на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022.
Мир
Барселона
Наполи во второй раз за неделю разбомбил соперника со счетом 4:0 и вернул лидерство в Серии А. Рома дожала Удинезе.
Одиозный Энрико Прециози продал Дженоа. Новым владельцем первых чемпионов Италии стала американская компания.
Неймар и Мбаппе спровоцировали потасовку после тяжелой победы ПСЖ над аутсайдером Лиги 1.
Украинцы за рубежом
Сергей Ребров со своим Аль-Айном драматично потерял очки, побеждая 3:0 – первая осечка украинского специалиста в ОАЭ.
Роман Безус ассистировал в матче против Андерлехта, но Гент не смог удержать победу.
"Можно позволить Ярмоленко играть в форме Украины?" – фаны Вест Хэма оскорбляют Андрея за промах на Олд Траффорд