Украина

Завершились последние матчи 4-го раунда Кубка Украины. УПЛ потеряла еще одного представителя – Минай вылетел от Альянса. Определились все участники 1/8 финала.

Артем Милевский официально завершил карьеру футболиста. Бывший форвард Динамо эмоционально попрощался с футболом, написав письмо себе 15-летнему.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков довызвал Георгия Бущана на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022.

Мир

Барселона

Наполи во второй раз за неделю разбомбил соперника со счетом 4:0 и вернул лидерство в Серии А. Рома дожала Удинезе.

Одиозный Энрико Прециози продал Дженоа. Новым владельцем первых чемпионов Италии стала американская компания.

Неймар и Мбаппе спровоцировали потасовку после тяжелой победы ПСЖ над аутсайдером Лиги 1.

Украинцы за рубежом

Сергей Ребров со своим Аль-Айном драматично потерял очки, побеждая 3:0 – первая осечка украинского специалиста в ОАЭ.

Роман Безус ассистировал в матче против Андерлехта, но Гент не смог удержать победу.

"Можно позволить Ярмоленко играть в форме Украины?" – фаны Вест Хэма оскорбляют Андрея за промах на Олд Траффорд