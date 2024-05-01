Черноморец в Киеве в рамках 12-го тура чемпионата Украины будет принимать Шахтер. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Поединок между Черноморцем и Шахтером стартует в 13:00 на стадионе Левый берег в столице Украины. "Горняки" остаются единоличным лидером УПЛ – подопечные Марино Пушича до сих пор не потеряли ни одного очка в весенней части чемпионата.

Черноморец – Шахтер: анонс матча УПЛ

Черноморец в свою очередь потерпел три поражения подряд и вчерашняя уверенность в сохранении прописки понемногу начинает таять.

Где смотреть Черноморец – Шахтер? Поединок в прямом эфире будет транслировать канал УПЛ ТВ – он доступен у большинства операторов и на многих ОТТ-платформах (например, Киевстар ТВ). Наблюдать за всеми событиями вокруг поединка можно также на "Футбол 24". Студию к матчу смотрите по ссылке.