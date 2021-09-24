Чемпионат Бельгии, 5-й тур

Андерлехт – Гент – 1:1

Голы: Рефаелов, 59 (пен.) – Кастро-Монтес, 39

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Андерлехт считался фаворитом поединка, но гости с первых минут дали понять сопернику, что легкой прогулки не стоит.

Игрокам Гента удалось открыть счет в конце первого тайма. Стоит отметить, что в голе принял участие украинский хавбек Роман Безус, который ассистировал на партнера. Однако после перерыва арбитр назначил пенальти в пользу Андерлехта и на табло снова был равный счет, он и продержался до конца встречи.

После 8-ми туров чемпионата Бельгии Андерлехт расположился на 3-й строчке, Гент – 14-й.

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