Безус ассистировал в матче против Андерлехта, но Гент не смог удержать победу
Андерлехт принимал Гент в рамках 5-го тура бельгийского первенства. Читайте отчет встречи на Футбол 24.
Чемпионат Бельгии, 5-й тур
Андерлехт – Гент – 1:1
Голы: Рефаелов, 59 (пен.) – Кастро-Монтес, 39
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Андерлехт считался фаворитом поединка, но гости с первых минут дали понять сопернику, что легкой прогулки не стоит.
Игрокам Гента удалось открыть счет в конце первого тайма. Стоит отметить, что в голе принял участие украинский хавбек Роман Безус, который ассистировал на партнера. Однако после перерыва арбитр назначил пенальти в пользу Андерлехта и на табло снова был равный счет, он и продержался до конца встречи.
После 8-ми туров чемпионата Бельгии Андерлехт расположился на 3-й строчке, Гент – 14-й.
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