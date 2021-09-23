Команда Почеттино продолжила свою победную серию, обыграв Метц благодаря голу Ашрафа Хакими в компенсированное время. Смотрите видеообзор скандального матча на "Футбол 24".

Франция, Лига 1, 7-й тур

Метц – ПСЖ – 1:2

Голы: Куяте, 39 – Хакими, 5, 90+5

Удаление: Бронн, 90+1 (Метц)

Победу парижанам принес дубль Ашрафа Хакими, который отличился на 5-й и 90 + 5-й минутах. Метц, который занимает последнее место в Лиге 1, завершал поединок в меньшинстве, но не сумел удержать ничью.

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После победного гола Хакими на поле вспыхнули страсти. Сначала Килиан Мбаппе подбежал к киперу хозяев Александру Укиджа и что-то ему сказал. Вратарь Метца решил разобраться с оппонентом и побежал к игрокам ПСЖ, которые праздновали гол. Началась потасовка, во время которой Неймар толкнул соперника, а тот упал на газон. Оба получили по желтой карточке.

Une séquence de 20 secondes mémorable. #Mbappé qui vient chambrer, le gardien messin qui joue les durs et qui tombe au premier courant d’air… Et pour finir l’apparition d’un mec torse nu tombé du ciel #PSG #FCMPSG pic.twitter.com/inoh7FEv7L — Nicolas Puiravau (@nikop17) September 22, 2021

ПСЖ продолжает идти без потерь, выиграв все 7 стартовых матчей чемпионата. Лионель Месси, который все еще не забил во Франции ни одного мяча, не попал в заявку на поединок из-за травмы.

Видеообзор матча Метц – ПСЖ 22 09 2021