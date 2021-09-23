Кубок Украины, 1/16 финала

Эпицентр – Металлист 1925 – 0:1

Гол: Ременюк, 83

Горняк-Спорт – Львов – начало матча в 15:00

Прикарпатье – Черноморец – начало матча в 17:00

Альянс – Минай – начало матча в 19:00

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Второлиговый Эпицентр на пути к матчу с Металлистом 1925 одолел двух соперников из Первой лиги. В первом поединке команда из Дунаевцев минимально обыграла тернопольскую Ниву (1:0), а во втором – разгромила хмельницкое Подолья (3:0). Подопечные Олега Надуды достойно выглядели в первом тайма против харьковчан и удержали свои ворота на замке.

Металлисту 1925 откровенно не везло на завершающей стадии. Чего только стоит навес Савина с правого фланга на 15-й минуте и удар в упор в середине тайма – реакция и самоотверженная игра Чернобая спасли ворота хозяев. В конце тайма Савин упустил хороший шанс забить со штрафного, попав в стенку. На последней минуте уже Шелихов стал героем харьковчан, когда сначала отразил удар в упор от Клаудини Барбозы, а через мгновение в падении ногой не позволил форварду попасть в дальний угол.

Валерий Кривенцов в перерыве накрутил своих футболистов и они как на крыльях полетели на ворота Эпицентра во втором тайме. Ременюк почти сразу мог забивать, но после его удара мяч попал в защитника дунаевцев на пути в сетку. Впоследствии Кравченко спасает хозяев, буквально сняв мяч с головы Чернобая в момент удара. На последнюю 15-минутку вышел Адриан Пуканыч, чтобы добавить Эпицентру огня в атаке.

В конце матча Кривенцов начал выпускать футболистов основы и это дало свои плоды. Андрей Ременюк остался один на дальней штанге и легко замкнул сферу в сетку после прострела вдоль линии ворот от Крыськива. Уже в добавленное время Ивашко упал в штрафной Металлиста 1925, но арбитр не назначил пенальти, а выписал игроку Эпицентра горчичник. Как следствие, в 1/8 финала Кубка Украины Харьков будут представлять сразу две команды – раньше в эту стадию пробился и Металлист, одолев Десну.

Металлист прорвался в 1/8 финала Кубка Украины, выгрызя победу у Десны благодаря голу на последних минутах