Аль-Айн и Аль-Уруба выдали невероятный матч в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов. Отчет о поединке читайте на Футбол 24.

Чемпионат ОАЭ, 5-й тур

Аль-Уруба – Аль-Айн – 3:3

Голы: Мадан, 59, 90+9, Обейд, 68 – Лаба, 29, 38, 43 (пен)

Команда Сергея Реброва еще не теряла очки в сезоне 2021/22. Продолжить уверенную поступь украинскому специалисту помешал Аль-Уруба, хотя и ничего не предвещало беды.

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Первый тайм Аль-Айн начал очень мощно, а Лаба записал в свой актив хет-трик. Казалось, что "Босс" уже не потеряет победу в этом поединке, но у соперника были другие планы. Команда неожиданно отыграла два мяча, но пропустила на 90+3 минуте. На их счастье, гол был отменен из-за игры рукой. А уже на 90+9 минуте Мадан оформил дубль и подарил Аль-Урубу ничью.

Несмотря на мировую, подопечные Реброва остались на вершине турнирной таблицы с 13-ю зачетными баллами. Аль-Уруба набрал 3 очка и покинул зону вылета.

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Видео голов команды Сергея Реброва: