Україна

Завершилися останні матчі 4-го раунду Кубка України. УПЛ втратила ще одного представника – Минай вилетів від Альянса. Визначилися усі учасники 1/8 фіналу.

Артем Мілевський офіційно завершив кар'єру футболіста. Колишній форвард Динамо емоційно попрощався з футболом, написавши листа собі 15-річному.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков довикликав Георгія Бущана на жовтневі матчі відбору до ЧС-2022.

Світ

Барселона

Наполі вдруге за тиждень розбомбив суперника з рахунком 4:0 та повернув лідерство в Серії А. Рома дотиснула Удінезе.

Одіозний Енріко Преціозі продав Дженоа. Новим власником перших чемпіонів Італії стала американська компанія.

Неймар і Мбаппе спровокували сутичку після важкої перемоги ПСЖ над аутсайдером Ліги 1.

Українці за кордоном

Сергій Ребров зі своїм Аль-Айном драматично втратив очки, перемагаючи 3:0 – перша осічка українського фахівця в ОАЕ.

Роман Безус асистував у матчі проти Андерлехта, але Гент не зміг втримати перемогу.

"Можна дозволити Ярмоленку грати у формі збірної України?" – фани Вест Хема ображають Андрія за промах на Олд Траффорд