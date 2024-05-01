"В новом сезоне украинский футбол ждет существенная новинка в правилах – дополнительная, шестая (!) замена, которую собираются внедрить с подачи УАФ, которая, в свою очередь, руководствуется новым циркуляром IFAB. Этот циркуляр поступил на рассмотрение всех ассоциаций и рекомендован к имплементации.

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Такая замена касается случаев сотрясения мозга – так называемый concussion protocol. Другими словами, когда один из игроков команды получает сотрясение мозга, то у нее есть право заменить его, даже если не осталось замен или слотов для замен. То есть такая замена в теории может стать даже шестой. При этом другая команда тоже получает право замены, если соперник провел замену в результате сотрясения мозга.

Конечно, есть определенные нюансы, связанные с риском злоупотребления таким правом, но процедура таких замен будет четко прописана и сбалансирована так, чтобы не давать преимущества ни одной команде, а направлена исключительно на борьбу с травмами, которые плохо изучены и существенно влияют на здоровье игроков", – сообщает Telegram-канал "Футбол с вертолета".

Напомним, из-за пандемии COVID-19 в футболе в 2020 году было введено правило пяти замен, которые должны умещаться в три слота.

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