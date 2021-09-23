"Можно позволить Ярмоленко играть в форме Украины?" - фаны Вест Хэма оскорбляют Андрея за промах на Олд Траффорд
Андрей Ярмоленко вместе с Вест Хэмом выбил Манчестер Юнайтед (0:1) из Кубка лиги, однако английским болельщикам игра украинца не пришлась по душе. Удар в штангу на последних минутах спровоцировал волну негатива.
Ярмоленко впервые в сезоне вышел в стартовом составе Вест Хэма и провел на поле весь матч. К тому же украинец получил шанс на любимой позиции правого вингера, а не в центре атаки. Туда переместился Боуэн – именно ему Ярмола и проигрывает конкуренцию в АПЛ.
Андрей очень старался не передерживать у себя мяч. Возможно, он не всегда выбирал оптимальный вариант развития атаки, но по крайней мере не тормозил игру. Выводил на удар Боуэна, затем классно перевел на того же Боуэна в штрафной, наконец принял участие в голевой атаке. Сам тремя ударами набрал 0.21 xG.
Украинец привычно пытался компенсировать свои недостатки самоотверженной работой. Он регулярно отрабатывал без мяча и помогал на своей половине. Как результат: 2 заблокированных удара, 2 выноса и 1 удачный подкат.
Анализируя игру Ярмоленко, WyScout выделил в его действиях 59% брака. Страшный показатель, худший в команде. Часто проваливался дриблинг Андрея – проходила только каждая третья попытка. На чужой половине поля проиграл немало борьбы.
Все эти цифры повлияли на оценки статистических порталов. SofaScore поставил Ярмоленко худшую оценку в матче – 6.3. Алгоритмы WhoScored вывели более приятный балл – 6.9.
Невероятный промах Ярмоленко в ворота Манчестер Юнайтед – видео дня
После финального свистка у всех на устах один вопрос: как Ярмоленко там не забил?! Упущенный шанс на последних минутах с ударом в штангу серьезно испортил впечатление от игры украинца. Забей на Олд Траффорд – и был бы героем. Вся статистика была бы второстепенной.
Пресса разошлась в оценках Андрею. Профильный портал Claret and Hugh нейтрально резюмирует игру украинца: "Сегодня вечером был классический Ярмола. Хорошо взаимодействовал с Боуэном, удивлял своими действиями как соперников, так и партнеров". Оценка – 7.
И редакция, и аудитория популярного сайта Football.London определили Ярмоленко худшим в составе Вест Хэма. Болельщики поставили ему оценку 6.2, а журналисты наградили скудными 5 баллами и таким комментарием: "Довольно скромный перфоманс украинца. Возвращался в оборону, помогая Цоуфалу. Упустил шикарную возможность в конце матча".
Другие настроения царят в издании InSport. Репортеры поставили Ярмоленко солидные 8 баллов. "Превосходил Теллеса в скорости и мощности. В начале матча помог выявить слабое место у МЮ – гости давили туда при первой же возможности. Вывел на удар Боуэна, но партнер испортил эпизод. Ярмоленко был близок к тому, чтобы сорвать аплодисменты аккуратным ударом левой, однако попал в штангу", – пишет издание.
А вот фаны Вест Хэма в соцсетях значительно более радикальные. Самые популярные посты в Twitter о Ярмоленко переполнены критикой.
"Учитывая сегодняшнюю игру команды, трудно выделить у кого-то плохой перфоманс. Но Ярмоленко – исключение. Ужасно. Каждый раз, когда украинец получает мяч, то сразу его отдает, не зная, что делать, и не умея отдать очевидный пас. И тот промах... Счастье, что он не стоил нам победы ".
"Какой матч, все сыграли солидно. Кроме Ярмоленко, конечно".
"Ярмоленко надо продать в январе".
"Просто, бл*ть, ударь. Ярмоленко – бесполезная п*зда".
"В воскресенье я слышал, как фаны Вест Хэма уничтожали Ярмоленко. Теперь я понимаю почему".
"Можно позволить Ярмоленко играть в форме сборной Украины?"
Положительных комментариев мало, но они, к счастью, также встречаются.
"Ярмоленко меня сегодня впечатлил. Выпрыгивал из штанов".
Значительно более адекватные отзывы об Андрее в сообществе фанов Вест Хэма на Reddit. Там украинца если и критикуют, то без матерных оскорблений. Зато многие его защищают.
"Слишком строго про Ярмолу. Он выдал лучший матч за долгое время".
"Диоп, Доусон, Боуэн, Ярмола были прекрасны сегодня".
"Этот матч показал, почему у меня нет времени на "фанов", которые продолжают обливать грязью наших футболистов. Потому что это не настоящие фаны. В частности, о Ярмоле – все мы знаем, что он не будет играть в старте в АПЛ, что он будет допускать ошибки (как и все остальные), но этот мужик носится весь матч, не останавливаясь. Это же прекрасно!"
Последний оратор очень точно выразился. Что бы Ярмоленко не сделал в этом матче, он все равно не получит место в старте на поединки АПЛ. У Дэвида Мойеса в атаке крепкий костяк из Боуэна, Форнальса, Антонио и Бенрама. Выбить кого-то из них из основы нереально. Андрей, как и раньше, будет получать шансы со скамейки запасных вместе с Лансини и Влашичем.
Однако в победе над МЮ есть очень важный плюс. Вест Хэм продолжает борьбу в 4 турнирах, а это значит, что Ярмола будет иметь больше игрового времени и больше шансов. В частности, в следующем раунде Кубка лиги, где лондонцы встретятся с Манчестер Сити. Возможно, мы наконец-то увидим полноценную дуэль Ярмоленко и Зинченко на фланге.
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