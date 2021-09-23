Андрей Ярмоленко вместе с Вест Хэмом выбил Манчестер Юнайтед (0:1) из Кубка лиги, однако английским болельщикам игра украинца не пришлась по душе. Удар в штангу на последних минутах спровоцировал волну негатива.

Ярмоленко впервые в сезоне вышел в стартовом составе Вест Хэма и провел на поле весь матч. К тому же украинец получил шанс на любимой позиции правого вингера, а не в центре атаки. Туда переместился Боуэн – именно ему Ярмола и проигрывает конкуренцию в АПЛ.

Андрей очень старался не передерживать у себя мяч. Возможно, он не всегда выбирал оптимальный вариант развития атаки, но по крайней мере не тормозил игру. Выводил на удар Боуэна, затем классно перевел на того же Боуэна в штрафной, наконец принял участие в голевой атаке. Сам тремя ударами набрал 0.21 xG.

Украинец привычно пытался компенсировать свои недостатки самоотверженной работой. Он регулярно отрабатывал без мяча и помогал на своей половине. Как результат: 2 заблокированных удара, 2 выноса и 1 удачный подкат.

Анализируя игру Ярмоленко, WyScout выделил в его действиях 59% брака. Страшный показатель, худший в команде. Часто проваливался дриблинг Андрея – проходила только каждая третья попытка. На чужой половине поля проиграл немало борьбы.

Все эти цифры повлияли на оценки статистических порталов. SofaScore поставил Ярмоленко худшую оценку в матче – 6.3. Алгоритмы WhoScored вывели более приятный балл – 6.9.

Невероятный промах Ярмоленко в ворота Манчестер Юнайтед – видео дня

После финального свистка у всех на устах один вопрос: как Ярмоленко там не забил?! Упущенный шанс на последних минутах с ударом в штангу серьезно испортил впечатление от игры украинца. Забей на Олд Траффорд – и был бы героем. Вся статистика была бы второстепенной.

Пресса разошлась в оценках Андрею. Профильный портал Claret and Hugh нейтрально резюмирует игру украинца: "Сегодня вечером был классический Ярмола. Хорошо взаимодействовал с Боуэном, удивлял своими действиями как соперников, так и партнеров". Оценка – 7.

И редакция, и аудитория популярного сайта Football.London определили Ярмоленко худшим в составе Вест Хэма. Болельщики поставили ему оценку 6.2, а журналисты наградили скудными 5 баллами и таким комментарием: "Довольно скромный перфоманс украинца. Возвращался в оборону, помогая Цоуфалу. Упустил шикарную возможность в конце матча".

Другие настроения царят в издании InSport. Репортеры поставили Ярмоленко солидные 8 баллов. "Превосходил Теллеса в скорости и мощности. В начале матча помог выявить слабое место у МЮ – гости давили туда при первой же возможности. Вывел на удар Боуэна, но партнер испортил эпизод. Ярмоленко был близок к тому, чтобы сорвать аплодисменты аккуратным ударом левой, однако попал в штангу", – пишет издание.

А вот фаны Вест Хэма в соцсетях значительно более радикальные. Самые популярные посты в Twitter о Ярмоленко переполнены критикой.

For as well as the team played tonight it’s hard to point out a bad performance but Yarmolenko is the exception.

Awful, every time he gets the ball he gives it away, doesn’t know what to do and can’t do the most obvious pass. That miss as well

Luckily it didn’t cost us — Dom (@DOWHU_1995) September 22, 2021

"Учитывая сегодняшнюю игру команды, трудно выделить у кого-то плохой перфоманс. Но Ярмоленко – исключение. Ужасно. Каждый раз, когда украинец получает мяч, то сразу его отдает, не зная, что делать, и не умея отдать очевидный пас. И тот промах... Счастье, что он не стоил нам победы ".

What a performance, every player was solid. Apart from Yarmolenko of course. Btw Bowen is different class oh my — Brandon Preston (@sonnybrandon1) September 22, 2021

"Какой матч, все сыграли солидно. Кроме Ярмоленко, конечно".

Yarmolenko needs to be sold in January — West Ham Photos (@whufcphotos) September 22, 2021

"Ярмоленко надо продать в январе".

Just fucking hit it. Yarmolenko is a useless cunt — Callum (@WHUFCallum_) September 22, 2021

"Просто, бл*ть, ударь. Ярмоленко – бесполезная п*зда".

I was hearing west ham fans completely shitting on Yarmolenko on Sunday, now I know why — Leven (@Leven2k) September 22, 2021

"В воскресенье я слышал, как фаны Вест Хэма уничтожали Ярмоленко. Теперь я понимаю почему".

Can we let Yarmolenko play wearing a Ukraine shirt? — James Reading (@JReadingAloud87) September 22, 2021

"Можно позволить Ярмоленко играть в форме сборной Украины?"

Положительных комментариев мало, но они, к счастью, также встречаются.

Yarmolenko really impressed me today. Worked his socks off — West Ham Info (@WHUInfo) September 22, 2021

"Ярмоленко меня сегодня впечатлил. Выпрыгивал из штанов".

Значительно более адекватные отзывы об Андрее в сообществе фанов Вест Хэма на Reddit. Там украинца если и критикуют, то без матерных оскорблений. Зато многие его защищают.

"Слишком строго про Ярмолу. Он выдал лучший матч за долгое время".

"Диоп, Доусон, Боуэн, Ярмола были прекрасны сегодня".

"Этот матч показал, почему у меня нет времени на "фанов", которые продолжают обливать грязью наших футболистов. Потому что это не настоящие фаны. В частности, о Ярмоле – все мы знаем, что он не будет играть в старте в АПЛ, что он будет допускать ошибки (как и все остальные), но этот мужик носится весь матч, не останавливаясь. Это же прекрасно!"

Последний оратор очень точно выразился. Что бы Ярмоленко не сделал в этом матче, он все равно не получит место в старте на поединки АПЛ. У Дэвида Мойеса в атаке крепкий костяк из Боуэна, Форнальса, Антонио и Бенрама. Выбить кого-то из них из основы нереально. Андрей, как и раньше, будет получать шансы со скамейки запасных вместе с Лансини и Влашичем.

Однако в победе над МЮ есть очень важный плюс. Вест Хэм продолжает борьбу в 4 турнирах, а это значит, что Ярмола будет иметь больше игрового времени и больше шансов. В частности, в следующем раунде Кубка лиги, где лондонцы встретятся с Манчестер Сити. Возможно, мы наконец-то увидим полноценную дуэль Ярмоленко и Зинченко на фланге.

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