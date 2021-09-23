В рамках 5-го туру Серії А було проведено два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2021/22, 5-й тур

Торіно – Лаціо – 1:1

Голи: П'яца, 76 – Іммобіле, 90+2 (пен)

Сампдорія – Наполі – 0:4

Голи: Осімхен, 10, 50, Руїс, 39, Зєлінскі, 59

Рома – Удінезе – початок о 21:45

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Торіно у рідних стінах приймав Лаціо. У першому таймі обидві команди мали безліч моментів, щоб відкрити рахунок, але реалізувати їх не вдалось нікому. Суперники пішли на перерву із нульовим рахунком на табло.

У середині другої половини зустрічі "бики" вирвались уперед – відзначився П'яца, який щойно вийшов на заміну. До кінця поєдинку "орли" відчайдушно намагались зрівняти рахунок, але суперника щоразу рятував голкіпер. Вже у компенсований час рефері призначив одинадцятиметровий за фол у штрафному майданчику. Його без особливих проблем реалізував Іммобіле – 1:1. Бойова нічия.

Наполі на виїзді зустрічався із Сампдорією. Ще до перерви неаполітанці зуміли оформити собі комфортну перевагу у рахунку – у воротах генуезців розписались Осімхем на Руїс – обом асистував Інсіньє.

Після перерви гості продовжували тиснути на ворота суперника, й на 50-й Осімхен оформив дубль. Після цього захист господарів остаточно посипався, й на 59-й Зєлінскі зробив рахунок розгромним – 0:4. Трохи згодом, на 73-й, гравці Сампдорії зуміли відквитати один гол зусиллями Кандреви, однак після перегляду VAR на предмет офсайду його було скасовано. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Наполі – 4:0.

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