Экс-форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский объявил о завершении карьеры футболиста. Об этом 36-летний нападающий рассказал на своем YouTube-канале "Миля".

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Напомним, Милевский стал звездой благодаря выступлениям в составе киевского Динамо с 2003 по 2013 годы, сыграв за киевлян 235 матчей и отметившись 81 голом и 54 ассистами.

Последней командой Артема был Минай, который он покинул в июле 2021 года. За его плечами выступления за украинские Борисфен и Динамо, турецкий Газиантепспор, хорватские Хайдук и Сплит, румынскую Конкордию, российский Тосно, венгерскую Кишварду и белорусское Динамо Брест. За сборную Украины провел 50 матчей, в которых забил 8 голов. В составе "сине-желтых" стал четвертьфиналистом чемпионата мира 2006 года.

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