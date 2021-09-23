Новым владельцем итальянского клуба Дженоа стала американская инвестиционная компания "777 Partners".

Сумасшедшая десятиминутка с двумя пенальти и удалением в видеообзоре матча Болонья – Дженоа – 2:2

По слухам, президент "грифонов" Энрико Прециози продал 99% акций клуба за около 150 млн евро. Стоит отметить, что "777 Partners" также владеет частью активов Севильи.

Летом СМИ сообщали, что Дженоа ведет переговоры с Динамо по Владиславу Супряге, но стороны не смогли согласовать цену. После 5-ти туров Серии А Дженоа расположился на 16-й строчке.

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