"В первом голе он хотел сделать движение слишком быстро, но Винисиус уже был на полном ходу и Кин был застигнут врасплох.

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Второй гол – еще одна ошибка. Мы хорошо оборонялись, нас было пятеро против двух, и нам не нужно было закрываться так агрессивно. Когда Родриго разворачивается, он фолит. Ким был наказан качеством мадридского нападающего", – цитирует Томаса Тухеля AS.

Напомним, Мин Че Ким стал причиной двух голов Реала в матче с Баварией. В итоге игра закончилась со счетом 2:2.

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