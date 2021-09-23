Завершились все матчи четвертого раунда Кубка Украины. Известны все клубы, которые продолжают путь к трофею.

Последним участником стадии 1/8 финала стал Альянс. Команда из Липовой Долины одолела Минай. Следовательно, только три клуба не из УПЛ остались в розыгрыше турнира – компанию Альянсу составили Металлист (Первая лига) и ЛНЗ (Вторая лига).

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Ранее путевки в 1/8 финала Кубка Украины завоевали Черноморец, Львов, Рух, Мариуполь, Металлист 1925, СК Днепр-1, Александрия, Верес. Также на этой стадии начинают борьбу клубы, которые представляли или до сих пор представляют Украину в еврокубках, – Шахтер, Динамо, Заря, Ворскла и Колос.

К слову, процедура жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины состоится в пятницу, 24 сентября. Заметим, что это последняя стадия розыгрыша турнира, матчи которой состоятся еще в этом году. Базовый день – 27 октября.

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