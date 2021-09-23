Георгий Бущан переведен из резервного списка игроков в основной на поединки отбора к ЧМ-2022, сообщает официальный сайт УАФ. Недавно 27-летний кипер вернулся к работе с основной группой Динамо.

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Поэтому в перечне исполнителей, которые будут готовиться к матчам против Финляндии и Боснии и Герцеговины (9 и 12 октября соответственно), теперь 26 человек. Сам сбор национальной команды начнется уже 4 октября в Киеве.

Напомним, сборная Украины после 5-ти матчей отбора набрала 5 очков и занимает второе место. Возглавляет группу D Франция, у которой 12 зачетных баллов.

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