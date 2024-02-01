Бывший вратарь Ювентуса, ПСЖ, Пармы и сборной Италии Джанлуиджи Буффон закончил учебу в Коверчано. Теперь он имеет право получить должность спортивного директора, информирует ANSA. Сообщается, что легендарный голкипер сдал выпускные экзамены 21 декабря.

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Помимо Буффона эти курсы также закончили экс-форвард Милана Даниэле Массарои экс-полузащитник Сассуоло Симоне Миссироли. Все они прошли общую программу обучения, состоящую из 144 часов занятий (120 в аудиториях Коверчано и 24 – онлайн). Выпускники могли выбрать тему экзаменов в зависимости от направления – технико-спортивного или спортивно-организационного.

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