Лунин теснит Кепу

Карло Анчелотти заявил, что будет держать в тайне фамилию голкипера на матч с Хетафе. Согласно оценкам прессы, лучшие позиции в команде имеет Лунин, которого начинает уважать и сам энтренадор, однако это ничего не значит. Доверие к Кепе со стороны итальянца далеко не исчерпано.

И, все же, в основу попал Лунин. Возможно, Анчи становится трудно игнорировать прекрасную статистику украинца – он лидирует в Ла Лиге по проценту сейвов, имеет самую высокую точность передач и наименьшее среднее количество пропущенных голов. В топ-7 лигах наш земляк входит в топ-3 по проценту сейвов, а по отведенным ожидаемым голам Андрей входит в 10% лучших голкиперов из топ-7 лиг.

На самом деле, значение имеет только последний пункт. Лунин – реально хороший шот-стоппер. Все остальные показатели имеют много нюансов, а в целом вратарские метрики крайне несовершенны. Как бы то ни было, говорить об изменении настроений дона Карло рано, ведь Лунин выходит только во втором матче подряд, а трех подряд в 2024 году он не проводил.

Борьба продолжается, хотя в этой борьбе Андре пока имеет небольшое преимущество.

Стратегия Хетафе провалилась. Реал упростил игру и разрывал

Футбол по Пепе Бордаласу – это тотальное уменьшение игрового времени. В программу действий входит не только легендарная грубость, затягивание и скандалы, но и отказ от билд-апа, выносы в борьбу, компактность структуры и агрессивный прессинг. От черновой работы частично освобождается только Гринвуд, как наиболее мобильный и креативный исполнитель.

Но Реал в определенной степени тоже упростил игру. "Сливочные" растягивались по флангам и забрасывали мяч под рывки. Первый момент был создан уже на 9-й минуте, когда Модрич сместился на правую бровку, получил пас на ход и прострелил – Хоселу замыкал на линии вратарской, попав в дальнюю штангу! Правда, там был офсайд.

На 13-й же Начо запустил мяч со своей половины за спины защитникам. Винисиус подхватил его, влетел на левый край штрафной и пробил низом, однако Сория парировал! Ну а еще через минуту счет был открыт в результате рывка Васкеса по правому флангу – Лукас выполнил подачу, а Хоселу спокойно пробил головой. 1:0.

Перед этим голом Реалу позволили провести аж 22 передачи, что негативно отмечает игру Хетафе против мяча во всех фазах игры. Это была самая длинная результативная комбинация "сливочных" в текущем чемпионате. Гости не испытывали серьезного давления.

После этого подопечные Карло Анчелотти провели еще несколько похожих атак. Одна из них могла завершиться вторым голом Хоселу (и вторым голевым навесом Васкеса). Нападающий пробил метров с семи в ближний угол, однако Сория спас Хетафе. В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Реала.

Хетафе же при такой ужасной работе в обороне провалился еще и в атаке. Подопечные Пепе Бордаласа не нанесли ни одного удара по воротам. Это первый такой случай за 353 домашних матча "асульйонес" в Ла Лиге. Единственным "успехом" хозяев стала травма Рюдигера – Антонио получил ее в столкновении с Гринвудом еще на 36-й минуте, доиграл до перерыва, а затем заменился на Камавингу (по факту центр обороны закрыл Чуамени).

Хетафе дал бой во втором тайме, но Реал забил и удержался. Не без помощи Лунина

Пепе Бордалас провел тройную замену в раздевалке, уменьшив количество защитников. Игра стала более открытой и едва не завершилась быстрым голом Хетафе – это Гринвуд пробивал с правого края штрафной под ближнюю штангу. Лунин контролировал ситуацию – возможно, он даже сделал суперсейв, хотя повтор однозначного понимания не дал.

Наказание за смелость прилетело уже на 56-й минуте. Опять же, гол оказался довольно простым: Винисиус получил пас в центре и отдал передачу в зону перед штрафной – Хоселу же первым касанием пробросил себе под удар, а вторым бахнул в дальний угол. 0:2!

На самом деле гол родился из высокого подъема Хетафе на чужую половину почти всей командой – вот только хозяева так и не смогли отобрать мяч у "сливочных" ни на одном из этапов атаки (а пасов и смещений было немало). Довольно показательная история.

На 62-й же минуте все могло завершиться разгромом. Беллингем разрезным пасом организовал Винисиусу и Хоселу выход 2-в-1 на голкипера – автор дубля покатил на Жуниора, тот начал обыгрывать Сорию... и не переиграл! После этого бразилец имел еще один провальный выход один на один, а Сория выполнил еще несколько сногсшибательных сейвов (в частности, вытащил крутые выстрелы Вальверде и Модрича).

У Хетафе был прекрасный шанс возродить интригу на 73-й минуте, когда Чуамени обрезался перед собственной штрафной. Майораль вышел на рандеву с Луниным и мощно пробил, но Лунин прервал мяч в стойку! На последних же секундах заблокированный выстрел Гринвуда несколько дезориентировал нашего кипера – мяч полетел на Латасу, но тот на пустой ближней стойке не смог подстроиться под удар.

Все остальные попытки Хетафе спастись выглядели не очень остро. Несколько дальних ударов, несколько плохих завершений. Ничего страшного. Реал в последние 20 минут был близок к пропущенному мячу, но в первые 70 наиграл на разгром (7:1 по моментам). В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "королевского клуба", в результате которой подопечные Карло Анчелотти поднялись на первую позицию!