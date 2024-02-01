"Булезу мы пригласили для усиления конкуренции за место в стартовом составе. Он перспективный футболист. Но опция выкупа в условиях аренды не предусмотрена.

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Все будет зависеть от того, как воспитанник закарпатского футбола проявит себя в Карпатах. Сейчас он уже присоединился к нашей команде", – рассказал Маркевич в комментарии Sport.ua.

Добавим, что 20-летний Андрей Булеза – левый защитник, принадлежащий Шахтеру. Официально ни один из клубов пока не подтверждал переход. Последние 11 месяцев Булеза выступал за Минай на правах аренды, оформив один ассист в 25 матчах.

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