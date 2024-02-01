Украинский хавбек отличился голом в дебютном матче за Карлайл Юнайтед. Команда Дудика встречалась с Пенритом в четвертьфинале Кубка графства Камберленд и одержала разгромную победу 4:1. Карлайл является единственным профессиональным клубом в этом соревновании, поэтому в основном использует молодежь. Дудик провел на поле 74 минуты и забил второй мяч "синих" еще до перерыва. Помощник главного тренера Гэвин Скелтон засыпал 19-летнего украинца комплиментами.

"Забивать голы – это хорошая привычка. Он хорошо атакует, и мы видим это на тренировках. Мы относимся к Дудику с теплотой, у него настоящий энтузиазм. Он понимает английский, сразу взялся за работу. Вы видите это и понимаете, что он умный футболист, имеет образцовый менталитет.

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Интересно будет посмотреть, как он будет развиваться в ближайшие месяцы. Именно по выступлениям на поле мы оценим его.

Было сложно провести его через границу и получить разрешение на работу. Мы не думали, что он сможет это сделать до вечера понедельника или вторника. Впрочем, он чувствует себя хорошо, я доволен. Он действительно положительный персонаж в клубе", – цитирует Скелтона Yahoo!Sport.

Напомним, Дудик – воспитанник академий луцкой Волыни и донецкого Шахтера. В начале полномасштабного вторжения он вместе с матерью уехал сначала в Польшу (где выступал за вроцлавский Шленск), а затем в Англию. Антон уже давно находился на просмотре в Карлайле Юнайтед и поразил тренерский штаб и руководство клуба, которое дало ему контракт до конца сезона.

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