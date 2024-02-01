Динамо не хочет иметь ничего общего с командами, которые "просмердились" запахом россиян.

"ФК Динамо Киев не планирует проводить товарищеский матч с Ордабасы. Казахстанский футбольный клуб Ордабасы сообщил о запланированном товарищеском поединке с киевским Динамо 16 февраля. Эта информация не соответствует действительности, ведь в этот день у нашей команды запланирован контрольный поединок с ФК Петрокуб (Молдова).

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Также, как стало известно, ФК Ордабасы планирует товарищеский поединок с представителем страны-агрессора Факелом Воронеж. Напоминаем коллегам из Казахстана, что российские войска ежедневно убивают украинцев, разрушают инфраструктуру и уничтожают города. Недавно российская ракета уничтожила стадион Локомотив в Киеве, где занимались футболом сотни украинских детей. Российским клубам нет места в мировом футболе, и мы осуждаем решение некоторых клубов выходить на поле против них", – сообщила пресс-служба Динамо.

Напомним, Ордабасы – действующий чемпион Казахстана, за который выступают бывшие динамовцы и игроки сборной Украины Артем Беседин и Евгений Макаренко. Будет интересно посмотреть, ступят ли они на одно поле с представителями страны-террориста.

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