Шахтер продлил контракт с Судаковым до 31 декабря 2028 года, сообщает официальный сайт "горняков".

Шахтер продлил контракт Судакова и прописал сумасшедшую клаусулу на 100 млн евро, – Романо

Фабрицио Романо ранее сообщал, что клаусула в новой сделке с Георгием составит 100 млн евро. Хавбека связывали с интересом со стороны Ювентуса и Барселоны, а Наполи предлагал за игрока 40 млн евро. Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин в своем Instagram намекнул, что отступные за хавбека теперь составляют 150 миллионов.

Напомним, в нынешнем сезоне Судаков провел за Шахтер 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока значительно скромнее – 18 млн евро.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?