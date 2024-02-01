Заря подписала форварда из чемпионата Португалии
1 февраля 23:40 - Читати українською
Нападающий Алиун Ндур продолжит карьеру в составе Зари.
Эштрела на своей странице в Facebook сообщил об аренде Алиуна Ндура в Зарю.
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22-летний сенегалец будет выступать за луганчан до конца сезона. Интересно, что Заря еще не сообщала о трансфере игрока, но переход подтверждает и Transfermarkt.
Отметим, что Ндур не является забивным нападающим – в этом сезоне лишь ассист в 11 матчах. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.
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