Эштрела на своей странице в Facebook сообщил об аренде Алиуна Ндура в Зарю.

Заря получила предложение на миллион за полуфиналиста Евро – Геллер ждет гораздо больше

22-летний сенегалец будет выступать за луганчан до конца сезона. Интересно, что Заря еще не сообщала о трансфере игрока, но переход подтверждает и Transfermarkt.

Отметим, что Ндур не является забивным нападающим – в этом сезоне лишь ассист в 11 матчах. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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