Месси против Роналду: вместо дерби суперзвезд Аль-Наср уничтожил Интер Майами 6:0, ужас Кривцова и шедевр с 70 метров
Интер Майами без шансов проиграл Аль-Насру в товарищеском матче. Счет и обзор поединка смотрите в этой новости на "Футбол 24".
Товарищеский матч
Аль-Наср – Интер Майами – 6:0
Голы: Отавиу, 3, Талиска, 10, 51, 73, Ляпорт, 12, Маран, 68
Громкая афиша себя не оправдала. Криштиану Роналду не играл из-за травмы (об этом было известно заранее). Лео Месси остался вне стартового состава и сомнительно, что об этом пожалел. Зато с первых минут играл Сергей Кривцов.
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Украинец уже на третьей минуте стал одним из виновников в пропущенном мяче. Вместо того, чтобы перекрыть пространство Отавиу, наш земляк просто наблюдал, как португалец отправляет мяч в сетку. Справедливо будет отметить, что в этом эпизоде Кривцов пытался подстраховать партнера, но сделал это очень неудачно.
Второй мяч целиком на совести всей линии обороны Интера. Попытка начать атаку от собственных ворот через короткий пас завершилась перехватом и точным ударом Талиски. Кстати, он мог и дубль оформить, но свой сольный проход завершил неудачным ударом.
Третий гол – шедевральный шедевр (да, о тавтологии мы знаем). Все началось фолом Кривцова. Казалось, ничего страшного, ведь на чужой половине. Однако Ляпорт решился на удар, хоть до ворот было метров 70. Голкипер "цапель" где-то гулял и успел лишь провести мяч взглядом.
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Оформив разгром за 12 минут, Аль-Наср начал больше позволять сопернику. У Интера очень старался Луис Суарес. За борьбу форварда следует похвалить, но как же он растрачивал моменты...
Не забываем похвалить Кривцова. Он однажды классно спас от очередного гола. На старте второго тайма качественно сыграл в подкате, не дав даже шанса на пенальти. Однако Аль-Наср заработал удар с 11-метров в другом эпизоде. Талиска реализовал, оформив дубль.
Зато затем Сергей дважды результативно сыграл неудачно. Сначала плохо накрыл оппонента, что привело к угловому, с которого влетел пятый гол. Когда же Талиска оформил хет-трик, Кривцов пустил форварда Аль-Насра себе за спину и уже не сумел догнать.
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Месси таки появился на поле. Замена произошла на 82-й минуте. Публика в Саудовской Аравии встретила аргентинца не очень приветливо. Причин может быть две: или же из-за Криштиану, или из-за того, что Лео пренебрег их приглашением, отдав предпочтение МЛС. Однако все это не повлияло на счет. Аль-Наср победил Интер Майами 6:0.