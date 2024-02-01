Интер Майами без шансов проиграл Аль-Насру в товарищеском матче. Счет и обзор поединка смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Аль-Наср – Интер Майами – 6:0

Голы: Отавиу, 3, Талиска, 10, 51, 73, Ляпорт, 12, Маран, 68

Громкая афиша себя не оправдала. Криштиану Роналду не играл из-за травмы (об этом было известно заранее). Лео Месси остался вне стартового состава и сомнительно, что об этом пожалел. Зато с первых минут играл Сергей Кривцов.

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Украинец уже на третьей минуте стал одним из виновников в пропущенном мяче. Вместо того, чтобы перекрыть пространство Отавиу, наш земляк просто наблюдал, как португалец отправляет мяч в сетку. Справедливо будет отметить, что в этом эпизоде Кривцов пытался подстраховать партнера, но сделал это очень неудачно.

هدف النصر الاول.. اوتافيو pic.twitter.com/7g7DNu31mM — SKY MEDIA (@Sky_Nfc3) February 1, 2024

Второй мяч целиком на совести всей линии обороны Интера. Попытка начать атаку от собственных ворот через короткий пас завершилась перехватом и точным ударом Талиски. Кстати, он мог и дубль оформить, но свой сольный проход завершил неудачным ударом.

هدف النصر الثاني.. رااااااااااااااااااااائع تاليسكا pic.twitter.com/8K6vjNWhIE — SKY MEDIA (@Sky_Nfc3) February 1, 2024

Третий гол – шедевральный шедевр (да, о тавтологии мы знаем). Все началось фолом Кривцова. Казалось, ничего страшного, ведь на чужой половине. Однако Ляпорт решился на удар, хоть до ворот было метров 70. Голкипер "цапель" где-то гулял и успел лишь провести мяч взглядом.

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Оформив разгром за 12 минут, Аль-Наср начал больше позволять сопернику. У Интера очень старался Луис Суарес. За борьбу форварда следует похвалить, но как же он растрачивал моменты...

اصابة اوسبينا في الركبة.. pic.twitter.com/brehL9PniX — SKY MEDIA (@Sky_Nfc3) February 1, 2024

Не забываем похвалить Кривцова. Он однажды классно спас от очередного гола. На старте второго тайма качественно сыграл в подкате, не дав даже шанса на пенальти. Однако Аль-Наср заработал удар с 11-метров в другом эпизоде. Талиска реализовал, оформив дубль.

Зато затем Сергей дважды результативно сыграл неудачно. Сначала плохо накрыл оппонента, что привело к угловому, с которого влетел пятый гол. Когда же Талиска оформил хет-трик, Кривцов пустил форварда Аль-Насра себе за спину и уже не сумел догнать.

هدف النصر السادس.. تاليسكا pic.twitter.com/OPj2C8Dag7 — SKY MEDIA (@Sky_Nfc3) February 1, 2024

Зрители в такой вечер не остались без фирменного SIUUUUU! Свой третий гол Талиска отпраздновал в стиле Криштиану Роналду.

تاليسكا يحتفل امام ميسي على طريقة كريستيانو رونالدو pic.twitter.com/CqEyFZDDRc — SKY MEDIA (@Sky_Nfc3) February 1, 2024

Месси таки появился на поле. Замена произошла на 82-й минуте. Публика в Саудовской Аравии встретила аргентинца не очень приветливо. Причин может быть две: или же из-за Криштиану, или из-за того, что Лео пренебрег их приглашением, отдав предпочтение МЛС. Однако все это не повлияло на счет. Аль-Наср победил Интер Майами 6:0.