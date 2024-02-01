Вест Хэм в 2024 году еще не побеждал, расписав три ничьих и вылетев из Кубка Англии от Бристоля. Борнмут же проиграл два последних матча АПЛ, но это были поединки с Тоттенхэмом и Ливерпулем.

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Сегодня "вишням" очень повезло уже на старте. Калвин Филлипс отметил свой дебют грубой ошибкой. Хавбек под давлением отдал передачу, которой воспользовался Соланке. Доминик приблизился на расстояние в один гол к лучшим бомбардирам сезона – Холанду и Салаху, у которых по 14 мячей. Еще в первом тайме Борнмут мог увеличивать преимущество, но Ареоля спасал Вест Хэм после ударов Семенио.

Во второй половине активнее уже были хозяева. Выжать гол удалось на 60-й минуте. Кудус заработал пенальти, который арбитры назначили лишь благодаря VAR. Уорд-Праус уверенно реализовал наказание. Оставалось еще более получаса, но команды, похоже, были согласны на ничью, спокойно доиграв до финального свистка. Даже одно очко позволило Борнмуту подняться 12-е место в турнирной таблице, Вест Хэм остается шестым.

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Илья Забарный снова провел полный матч. Солидно сыграл в обороне – трижды выносил мяч, заблокировал один удар, совершил один перехват. Немного подвела борьба, где украинец был победителем меньше чем в половине случаев. Но больше всего "срезала" оценки игра на мяче. Забарный часто ошибался в передачах (лишь 71% точности), имел много потерь (аж 15), большинство его дальних пасов приводили к изменению владения в пользу соперника. Зато Илья выполнил одну ключевую, доставив мяч в чужую штрафную.