Игорь Харатин рассматривает варианты продолжения карьеры в венгерском первенстве, среди которых хорошо известный Уйпешт и почти родной Ференцварош.

Украинский полузащитник Легии Игорь Харатин может вернуться в чемпионат Венгрии, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

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По информации источника, в подписании нашего земляка очень заинтересованы Уйпешт и Ференцварош, за который 28-летний хавбек в свое время успешно выступал.

Напомним, Харатин – воспитанник Динамо. В Украине успел поиграть за Металлист и Зарю. После 2 лет в Ференцвароше перебрался в Легию в сентябре 2021-го за 900 тысяч евро, однако так и не смог стать игроком основы (контракт до лета 2024-го). Более того, кризис продолжился настолько, что наш земляк вообще не был заявлен на текущий сезон, сыграв лишь 8 матчей в дубле. В сборной Украины провел 4 матча. Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч.

К слову, 34-кратный чемпион Венгрии Ференцварош на зимнюю паузу ушел на второй строчке турнирной таблицы, 20-кратный чемпион Уйпешт – девятый.

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