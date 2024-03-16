Украина

Сборная Украины пополнилась Забарным и Миколенко – команда Реброва провела первую полноценную тренировку в Испании.

Карпаты и Шахтер сыграли вничью – гол на первой минуте, дубль Траоре и удаление Маркевича.

Клубы Первой и Второй лиги планируют проводить матчи со зрителями – президент ПФЛ раскрыл детали.

Таблица коэффициентов УЕФА: Украина узнала свое место по итогам сезона – худшее падение за 25 лет продолжается.

Мир

Роналду с помощью VAR выиграл битву за "серебро" Саудовской Аравии – суперзвездные команды выглядели убого.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов: сложный путь Зинченко, шок для Лунина – Мбаппе в Испании.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала ЛЕ – Трубин будет мстить за Шахтер, встреча итальянских грандов.

Украинцы за рубежом

Лунин не будет играть против Ман Сити в четвертьфинале ЛЧ – безжалостный вердикт Анчелотти оставляет украинцу один матч.

Цыганков не попал в заявку Жироны на матч Ла Лиги – журналист раскрыл состояние игрока перед матчем сборной Украины.

Украинец имеет неочевидный шанс перейти в Ливерпуль, исторический успех сборной – Забарный феерит, а против Зинченко заговор.