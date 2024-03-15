В 1/4 финала ЛЧ пробились 8 команд: Ман Сити, Реал, Бавария, Барселона, ПСЖ, Атлетико, Арсенал и Боруссия Дортмунд. На этой стадии не было посева и разведения команд. Италия потеряла всех представителей после успешного прошлого сезона.

УЕФА кардинально меняет жеребьевку новой ЛЧ – старый формат длился бы "вечность"

Результаты жеребьевки 1/4 ЛЧ

Арсенал – Бавария

Атлетико – Боруссия Д

Реал Мадрид – Ман Сити

ПСЖ – Барселона

Результаты жеребьевки 1/2 ЛЧ

Атлетико – Боруссия Д / ПСЖ – Барселона

Арсенал – Бавария / Реал Мадрид – Ман Сити

Нашим легионерам не повезло со жребием. Арсенал Зинченко сыграет с Баварией, тогда как Реал Лунина сразится с действующими чемпионами – Ман Сити. Более того, в случае успешных выступлений на стадии четвертьфинала украинцы сыграют между собой. Килиан Мбаппе полетит в Испанию, пока не в Мадрид, а в Барселону. Это еще и возвращение домой последнего тренера каталонцев, добывавшего трофей ЛЧ. Кроме того, Луис Энрке находится среди кандидатов на замену Хави. Самой слабой выглядит пара Атлетико – Боруссия Д.

Первые поединки 1/4 финала состоятся 9/10 апреля, ответные матчи – 16/17 апреля. Базовые даты 1/2 финала: 30 апреля/1 мая и 7/8 мая.

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