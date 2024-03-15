Саудовская Про-лига, 24 тур

Аль-Таи – Аль-Иттифак – 1:1

Голы: Мисиджан, 45+4 – Токо-Экамби, 18

Аль-Фейха – Аль-Рияд – 1:1

Голы: Оньекуру, 30 – Мусона, 64

Аль-Ахли – Аль-Наср – 0:1

Гол: Роналду, 68 (пен.)

Аль-Иттифак Стивена Джеррарда не смог справиться с борцом за выживание. Ничьей 1:1 завершился и матч между Аль-Фейхой и Аль-Риядом.

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Главным блюдом вечера, безусловно, был поединок Аль-Ахли – Аль-Наср. Монструозный Аль-Хиляль оставил этим командам лишь борьбу за серебряные медали. Аль-Наср имел запас в 6 очков. Звездные составы поражали воображение – Менди, Демираль, Ибаньес, Кессье, Марез, Сен-Максимен и Фирмино против Оспины, Ляпорта, Теллеса, Отавио, Брозовича, Мане и Роналду.

На поле же все выглядело плачевно. За весь первый тайм соперники ни разу не попали в ворота, Аль-Наср вообще не бил! Роналду праздновал гол, но после просмотра повтора его отменили из-за офсайда. Такая же участь постигла Фирмино после перерыва.

Решающим стал очередной "перфоманс" человека-фейла – Рожера Ибаньеса. Бывший защитник Ромы в совершенно простенькой ситуации заплел ноги Аль-Наджеи и "привез" пенальти. Тут также помог разобраться VAR. Роналду без проблем оформил свой 23 гол в чемпионате. Пенальти Криша так и останется единственным ударом гостей в створ ворот.

Аль-Наср удержал победу и фактически гарантировал себе "серебро" с 9 очками отрыва. До Аль-Хиляля столько же, но лидер еще имеет игру в запасе. Аль-Ахли удерживает 7 пунктов над Аль-Иттихадом, поэтому тройка призеров чемпионата Саудовской Аравии кажется сформированной (именно она получает путевки в азиатскую ЛЧ).

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