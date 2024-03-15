"Надеюсь, что мы начнем все так, как планируем. Единственное – могу отметить погоду, которая для команд Первой и Второй лиги является проблематичной с точки зрения подготовки и проведения соревнований. Однако надеемся, что клубы справятся с этим. В конце концов, у всех есть заявленные резервные стадионы. Предусмотрены различные возможности, чтобы провести матчи в максимально возможных комфортных условиях.

Карпаты подтвердили трансферы игрока Шахтера и легионера Полесья – их анонсировал Маркевич

Мы будем смотреть за погодой, пока не можем прогнозировать, будут ли снегопады, сильные дожди, будем решать по ситуации. Пока никто из команд не говорил, что они не готовы. В понедельник у нас будет расписание проведения матчей первого тура. Некоторые матчи пройдут 22 марта, а другие 23-го.

Сейчас клубы занимаются этим вопросом. Получают определенные разрешения, решают это, оформляют документы, в соответствии с дополнительными мерами безопасности. Ориентировочно 14-15 команд будут допускать зрителей на трибуне. Это включая Первую и Вторую лигу. У остальных клубов нет соответствующей инфраструктуры для того, чтобы обеспечить укрытие во время воздушной тревоги", – поделился Каденко в интервью Украинскому футболу.

Карпати змінюють курс: Маркевич хоче повторити Металіст, молодий скаут з прицілом на Бразилію