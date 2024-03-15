Украинские легионеры продолжают бороться за свое место под солнцем в АПЛ.

Илья Забарный впервые забил в Англии и помог Борнмуту устроить камбэк со счета 0:3. Центрбека "вишен" сравнивают с фантастическим созданием. Забарный благодаря функционерским "трансферам" имеет шанс пойти на повышение, а Динамо готовит еще одного игрока для АПЛ – таланта киевлян сватают в МЮ.

Мудрик получил новое прозвище в Челси – украинец выдал суперсерию, стал плохим парнем и затмил еще более дорогих звезд

Александр Зинченко пытается вернуться в старт Арсенала. Сейчас польский конкурент не хочет подвинуться. Обо всем подробно смотрите в новом выпуске на YouTube-канале Футбол 24.