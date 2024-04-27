Главный тренер Баварии Томас Тухель рассказал о кадровой ситуации в команде перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов с Реалом.

"Мусиала не может играть. Он очень хотел сыграть с Айнтрахтом, мы очень хотели, чтобы он играл. У него было два дня без боли, а вчера он снова ее почувствовал.

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Это раздражение сухожилия, которое ему очень мешает. Мусиала был вынужден прекратить тренировку вчера, теперь мы отдаем все силы на вторник.

Конни Лаймер подвернул голеностоп и имеет травму. У Маттейса де Лигта повреждение связок колена. Мы должны увидеть, будут ли они готовы ко вторнику", – цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Напомним, первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между Баварией и Реалом состоится 30 апреля. Начало игры в 22:00 по Киеву.

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